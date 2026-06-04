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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شمال نهر الليطاني.. مقتل جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي شنه حزب الله

الجندي الإسرائيلي القتيل
الجندي الإسرائيلي القتيل
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي مضاد للدبابات شنّه حزب الله في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

والقتيل هو إيتان شموئيل لمبرغ، عمره 21 عامًا، من الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، من مشمار هشيفا، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، أطلق عنصر من حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات على دبابة إسرائيلية كانت تعمل شمال نهر الليطاني، ما أسفر عن مقتل لمبرغ.

وأعلن جيش الاحتلال، عقب الحادث مباشرة، أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة جوًا وبالمدفعية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الخميس أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في موقع نمر الجمل ودبابتي ميركافا في محيط قلعة شقيف.

وقال ​حزب الله​، في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:00 الخميس 04-06-2026‏ تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع نمر الجمل المستحدث بمسيّرتين انقضاضيّتين".

شمال نهر الليطاني نهر الليطاني مقتل جندي إسرائيلي هجوم صاروخي

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