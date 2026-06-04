إسرائيل: تعيين ملحق عسكري لدى واشنطن بعد شغور المنصب لمدة ستة أشهر

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال ، إيال زامير، قرارا بتعيين تال بوليتيس ملحقًا عسكريًا جديدًا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لمدة ستة أشهر تقريبًا.

سيتم ترقية بوليتيس إلى رتبة لواء بحري، وهي الرتبة البحرية المكافئة للواء، فور توليه المنصب وكان آخر منصب شغله هو رئيس أركان البحرية، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أنهى هيداي زيلبرمان فترة ولايته كملحق عسكري في ديسمبر، ولكن لم يتم تعيين بديل له بسبب خلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وزامير.

كان كاتس قد سعى لترقية سكرتيره العسكري، العميد غاي ماركيزينو، لكن زامير لم يرَ أنه مناسب لهذا المنصب.

في وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ماركيزينو سيكون سكرتيره العسكري الجديد، وهو ما يتضمن ترقية إلى رتبة لواء، وهو ما سعى إليه كاتس منذ أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح زامير بأنه عيّن العميد باراك حيرام، قائد فرقة غزة، رئيسًا لقسم العمليات، وهو منصب شاغر آخر.

وكان العميد يسرائيل شومر قد تنحّى فجأةً عن منصبه كرئيس لقسم العمليات هذا الأسبوع، وتقاعد من الخدمة العسكرية بعد الاشتباه في ارتكابه "مخالفات أخلاقية".