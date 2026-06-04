تصريح حاسم من الحرس الثوري الإيراني: لا استقرار للمنطقة قبل انسحاب إسرائيل من لبنان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، كان الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة".

وأكد الحرس الثوري الإيراني: "لن تستقر المنطقة أبداً ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في لبنان".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفض حزب الله، يوم الخميس، اتفاق وقف إطلاق النار الأخير المُبرم بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مطالباً بانسحاب إسرائيلي كامل.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفقاً للسلطات المحلية، ومقتل جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة في تبادل إطلاق النار، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال نعيم قاسم، زعيم حزب الله، في بيان مكتوب بُثّ على التلفزيون، إن اشتراط الاتفاق انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان تحت وطأة النيران يعني "الاستسلام والهزيمة وتحقيق أهداف العدو".

وأضاف: "ما يهمنا هو إنهاء العدوان، ووقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل".

وتابع: "لم نلتزم بأي تعهد لأي طرف بالتوقف عن المقاومة طالما بقي الاحتلال قائماً".