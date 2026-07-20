الاتحاد البلجيكي ينهي التعاقد مع مدرب المنتخب رودي جارسيا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الإثنين، أنه لن يجدد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول، الفرنسي رودي جارسيا الذي ينتهي في 31 يوليو 2026.

وتولى جارسيا منصبه في 1 فبراير 2025 خلفاً لدومينيكو تيديسكو، وتحت تحت قيادته الفنية، ضمن المنتخب البلجيكي مكانه في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول) وتأهل لكأس العالم 2026.



وخرج المنتخب البلجيكي من ربع النهائي على يد إسبانيا، التي توجت لاحقاً بلقب البطولة.

خاض المنتخب البلجيكي تحت قيادة غارسيا 20 مباراة، فاز بـ12 وتعادل بـ6 وخسر اثنتين وهي تجربته الأولى على صعيد تدريب المنتخبات.