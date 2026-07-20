فيرنانديز يدخل تاريخ نهائيات كأس العالم ببطاقة حمراء في نهائي مونديال 2026

دخل الأرجنتيني إينزو فيرنانديز تاريخ نهائيات كأس العالم من الباب الصعب، بعدما تلقى بطاقة حمراء خلال نهائي مونديال 2026، ليصبح سادس لاعب يُطرد في المباراة النهائية للبطولة عبر تاريخها.

وانضم لاعب وسط منتخب الأرجنتين إلى قائمة محدودة من اللاعبين الذين تعرضوا للطرد في نهائي كأس العالم، والتي تضم:

بيدرو مونزون (الأرجنتين) – نهائي 1990.

غوستافو ديوتشي (الأرجنتين) – نهائي 1990.

مارسيل ديسايي (فرنسا) – نهائي 1998.

زين الدين زيدان (فرنسا) – نهائي 2006.

جون هيتينغا (هولندا) – نهائي 2010.

إينزو فيرنانديز (الأرجنتين) – نهائي 2026.

ويُعد طرد إينزو فيرنانديز واحدًا من أبرز مشاهد المباراة النهائية، لينضم إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذين غادروا نهائي كأس العالم بالبطاقة الحمراء، في حدث يتكرر على فترات متباعدة في تاريخ البطولة.