أول رسالة من حسام عبد المجيد بعد انتقاله إلى لودوجوريتس: جئت لحصد البطولات

أعرب حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بخوض أولى تجاربه الاحترافية، عقب انضمامه رسميًا إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي البلغاري قد أعلن تعاقده مع اللاعب بعقد رسمي، ليبدأ مدافع الزمالك السابق صاحب الـ25 عامًا مشواره الجديد مع بطل الدوري البلغاري.

وفي أول تعليق له عبر الحساب الرسمي للنادي، قال عبد المجيد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا الفريق، وعلينا أن نقاتل معًا داخل الملعب لتحقيق أهدافنا."

وأضاف المدافع المصري: "أعد جماهير لودوجوريتس ببذل كل ما لدي من أجل المنافسة على البطولات وإسعادهم بالألقاب."

ويأمل حسام عبد المجيد في تقديم بداية قوية مع فريقه الجديد، والمساهمة في مواصلة هيمنة لودوجوريتس على البطولات المحلية، إلى جانب المنافسة بقوة في الاستحقاقات الأوروبية المقبلة.