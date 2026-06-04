لبنان يبدأ التنفيذ.. الجيش يتحرك إلى الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ بالانتشار في "مناطق تجريبية" جنوب البلاد، وذلك بعد يوم من اتفاق إسرائيل ولبنان في واشنطن على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال سلام، بحسب تصريحات تلاها وزير الإعلام بول مرقس عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني: "الخطوة التالية عملية وملموسة: نشر الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى"، مضيفاً أن "هذا لا يمس بحقنا في الانسحاب الإسرائيلي الكامل الإسرائيلي، بل يقربنا منه".

ووفقاً لبيان مشترك صدر عقب محادثات واشنطن ورفضه حزب الله، اتفقت إسرائيل ولبنان على إنشاء "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان، حيث "تسيطر قوات الجيش اللبناني سيطرةً كاملةً على المنطقة، مانعةً بذلك جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

ورفض حزب الله، يوم الخميس، اتفاق وقف إطلاق النار الأخير المُبرم بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مطالباً بانسحاب إسرائيلي كامل.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفقاً للسلطات المحلية، ومقتل جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة في تبادل إطلاق النار، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.