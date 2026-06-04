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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهجوم متواصل.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بطائرات مسيرة

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل
قسم الخارجي

أفادت سلطات الاحتلال، أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أطلق ثلاث طائرات مسيرة على منطقة شلومي في شمال إسرائيل.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه بعد إطلاق إنذارات في عدد من التجمعات السكنية في الجليل الغربي، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء المناوشات. 

وفي وقت سابق، أفادت تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية في خليج شلومي شمال دولة الاحتلال بعد مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة بوقت قصير.

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني ​​في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية "كريا" بتل أبيب، وذلك بعد إعلان واشنطن ليلاً عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تجديد وقف إطلاق النار الهش في لبنان، بشرط انضمام حزب الله إلى الهدنة.

ولم يصدر نتنياهو أي تعليق رسمي حتى الآن على البيان المشترك الصادر ليلة أمس مع لبنان، والذي نصّ على اتفاق الجانبين على إنشاء عدة مناطق أمنية تجريبية في جنوب لبنان يُمنع حزب الله من دخولها.

وقال الجانبان إن وقف إطلاق النار "مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصره" من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهو احتمال بدا أن زعيم حزب الله نعيم قاسم قد رفضه.

وامتنع مسؤول حكومي إسرائيلي عن تقديم مزيد من التفاصيل حول بنود الاتفاق، مكتفياً بالقول إن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تتقدم بشأن وقف إطلاق النار. 

حزب الله حزب الله يدك شمال إسرائيل طائرات مسيرة شمال إسرائيل الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجليل الغربي

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