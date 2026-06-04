قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لدينا 750 ألف زيجة سنويًا.. وملايين الشقق لا تزال شاغرة
مفتي الجمهورية ينعى إمام المسجد الأقصى المبارك
ورش عمل لطلاب ومعلمي الدول المشاركة بمنتدى التعليم التقني والمهني قبل انطلاقه غداً
الأوقاف تجدد الدعوة للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
أخبار التوك شو | إسرائيل: القتال مستمر في لبنان.. نصائح للتفوق في امتحانات الثانوية والإعدادية
نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن
الإسكان تطرح 76 محلا تجاريا.. تفاصيل ونظام المزايدة
إمبابي : مشتري الذهب و الفضة الضريبة يتحمل 14% ضريبة على المصنعية
وزير الخارجية: نحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان
مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة.. والمسودة الحالية مطروحة للنقاش
خلافات جيرة.. ملابسات معركة بالشوم والحجارة في نجع حمادي
صلاح عبد الله يداعب نادية الجندي: أنا صلاح عبد الله والأجر على الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد كنجي يامادا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك يوم الخميس ٤ يونيو في إطار الزيارة التي يجريها إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية–اليابانية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان إلى مستويات تعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين وتدعم أولوياتهما التنموية والاستراتيجية.

كما استعرض وزير الخارجية ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، وما نتج عنه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة استراتيجية لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. كما دعا وزير الخارجية الجانب الياباني إلى تعزيز انخراط مجتمع الأعمال الياباني في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الفرص الواعدة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا منخفضة الانبعاثات، معرباً عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات والبناء على النماذج الناجحة القائمة للتعاون بين البلدين، خاصةً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة. كما تناول جهود الدولة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في هذه المجالات وتنظيم المزيد من البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات التجارة والاستثمار المتبادل.

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى توسيع التعاون القائم في قطاع النقل، خاصةً فيما يتعلق بتطوير مطار القاهرة الدولي واستكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، لدعم خطط التنمية الوطنية واستيعاب الزيادة المتنامية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر. كما أكد الاهتمام بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان من خلال إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة والحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كنجي يامادا وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الشراكة الاستراتيجية المصرية–اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

بإجمالي إيرادات 18.4 مليار جنيه .. «خطة النواب» توافق على موازنة «القومي لتنظيم الاتصالات»

النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر

تحرك برلماني بشأن واقعة مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية ومطالب بكشف نتائج التحقيقات

النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ

نائبة: مواجهة فوضى الدراجات النارية تتطلب وعي وتشديد العقوبات

بالصور

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد