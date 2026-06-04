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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يستعرض لقناة NHK تطور العلاقات المصرية – اليابانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً مع قناة NHK اليابانية، استعرض خلاله تطور العلاقات المصرية–اليابانية في مختلف المجالات، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تناول وزير الخارجية مجريات زيارته الحالية إلى اليابان ولقاءاته مع كبار المسؤولين اليابانيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مؤكداً الحرص على تفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليابان بالقارة الافريقية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في إيران وغزة، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد الدولي، شدد وزير الخارجية على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة خاصةً مجلس الأمن وتطوير حوكمة النظام المالي العالمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي العلاقات المصرية–اليابانية برنامج الإصلاح الاقتصادي مناخ الاستثمار اليابان

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