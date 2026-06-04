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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس "جايكا" تعزيز التعاون في التعليم والنقل وتمويل القطاع الخاص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي


التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدكتور اكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك  يوم الخميس ٤ يونيو في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والنقل وتمويل القطاع الخاص.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للتعاون الوثيق القائم مع الوكالة في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، مشيداً بالنتائج الملموسة التي حققتها المشروعات التعليمية المشتركة. كما أكد أهمية مواصلة التعاون لدعم المكانة الإقليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز دورها الأكاديمي والبحثي، بما في ذلك توسيع تعاونها مع الجامعات العربية والأفريقية، ودعم دورها في تدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في إطار آلية التيكاد.

كما رحب الوزير بما أبدته الوكالة من استعداد لتعزيز التعاون الثلاثي مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أهمية تطوير هذا التعاون ليشمل برامج للدعم المؤسسي طويل الأجل يعزز الدور الإقليمي للأكاديمية في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة والحوكمة المؤسسية. كما تناول اللقاء التعاون القائم في قطاع النقل، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير مطار القاهرة الدولي والخط الرابع لمترو الأنفاق ، بما يدعم استيعاب الزيادة المتنامية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفيما يتعلق بتمويل استثمارات القطاع الخاص، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز دور الوكالة في دعم استثمارات القطاع الخاص في مصر، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم الشراكة المصرية اليابانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي اكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا القطاع الخاص

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