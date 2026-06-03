وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأردني يؤكدان حق الكويت في صون سيادتها

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم /الأربعاء/، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية إلى أنه جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر اليوم.