وزير الخارجية الأمريكي: اجتماع واشنطن قد يرسم مستقبل الأمن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء عن أمله في أن تسفر الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن بين إسرائيل ولبنان عن خارطة طريق أمنية، على الرغم من استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله.

قال روبيو أمام لجنة في الكونغرس إن المبعوثين الإسرائيليين واللبنانيين الذين يجتمعون اليوم في العاصمة الأمريكية في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة "نأمل أن ينتج عن اجتماع اليوم ... بيان مشترك وخطة عمل على مسار الأمن في ذلك البلد، بشكل مستقل عن حزب الله".

تأتي هذه المفاوضات بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البلدين تعهدا بخفض التصعيد.

لكن إسرائيل وحزب الله استمرا في تبادل إطلاق النار، حيث أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل يوم الأربعاء، بينما قال لبنان إن الضربات الإسرائيلية في الجنوب أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من المسعفين.