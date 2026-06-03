جنوب لبنان على صفيح ساخن.. انفجارات إسرائيلية تستهدف بلدتي دبين وبلاط

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني، أن القصف الإسرائيلي المدفعي استهدف بلدة بلاط.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، استهداف مقر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بجنوب لبنان بإطلاق صلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف دبابات ميركافا.

وقال حزب الله في بيان، إنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة مقرا قياديا تابعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، أوضح حزب الله، أن عناصره استهدفت ‏ قوّة إسرائيليّة في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة، إلى جانب دبّابتين من طراز ميركافا في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصاروخٍ موجّه.