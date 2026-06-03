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الجيش الأمريكي: مُسيّرات إيرانية فشلت في محاولة مهاجمة قواتنا بالكويت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: مُسيّرات إيرانية فشلت في محاولة مهاجمة قواتنا بالكويت

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
قسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء أن المسيرات الإيرانية فشلت مرة أخرى في إصابة أهدافها، حيث حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الذي شنّه على مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية ومروحيات في إحدى دول المنطقة، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفه الحرس الثوري بهجوم أمريكي على برج اتصالات جنوب جزيرة قشم.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً".

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