مُرشّح مُعارض لإسرائيل يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوجيرسي

فاز آدم حماوي، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي من أصل فلسطيني وجراح متخصص في علاج الإصابات، ومعارض شرس لإسرائيل، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بوسط نيوجيرسي، ليخلف النائبة المتقاعدة بوني واتسون كولمان في الدائرة الثانية عشرة للكونجرس.

فاز «حماوي» من بين اثني عشر مرشحًا بدعم من شخصيات تقدمية مثل السيناتور بيرني ساندرز، الذي أيد حملة حماوي في هذه الدائرة ذات الأغلبية الديمقراطية.

كما حظي “حماوي” بدعم السيناتور الديمقراطية عن ولاية إلينوي، تامي داكوورث، التي صرحت بأنه أنقذ حياتها عندما أصيبت أثناء خدمتهما معًا في العراق.

واجه حماوي تدقيقًا بشأن علاقاته في أوائل التسعينيات بعمر عبد الرحمن، "الشيخ الكفيف" الذي أدين بتهم تتعلق بالإرهاب عام 1995، والمرتبط بتفجير مركز التجارة العالمي قبل عامين وهجمات أخرى مُخطط لها.