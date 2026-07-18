برلماني: منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ويجب التصدي لاستخداماتها السلبية

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يمثل سلاحًا ذو حدين، إذ يمكن استخدامها بشكل إيجابي في عرض الاتصال والتواصل وتوسيع القواعد الجماهيرية للشخصيات والمؤسسات والمتاجر، ويمكن أن تمثل تحديًا حقيقيًا يهدد استقرار المجتمع المصري.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن ما نشهده الآن من استخدامات للسوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يميل نحو الاستخدام السلبي، حيث انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والتأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبث الفرقة داخل الأسرة الواحدة، وزعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى فئات عريضة من الشباب، خاصة مع غياب الوعي الكافي بكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي والتحقق من مصداقيته قبل تداوله.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن حرية التعبير مكفولة ومصانة، لكنها لا يجب أن تكون غطاءً لنشر الأكاذيب أو الإساءة للأفراد والمؤسسات، موضحًا أن الفجوة التشريعية القائمة حاليًا تسمح لبعض مستخدمي هذه المنصات بالإفلات من المساءلة، رغم ما يترتب على تصرفاتهم من أضرار جسيمة على السلم المجتمعي.

وطالب النائب حازم الجندي بضرورة الإسراع في استحداث تشريعات وقوانين واضحة وحازمة تُنظّم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يوازن بين حماية حرية التعبير المشروعة من جهة، وردع كل من يستغل هذه المنصات لبث الفتنة أو ترويج الشائعات المغرضة من جهة أخرى، مع تفعيل آليات رقابية فعالة بالتنسيق بين الجهات المعنية والمنصات الرقمية نفسها.

تكثيف حملات التوعية الرقمية في المدارس والجامعات

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع المدني والأسرة معًا، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية الرقمية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، لتحصين أبنائنا من مخاطر التضليل الإلكتروني، وترسيخ ثقافة التحقق من المصادر قبل التصديق على أي محتوى ينشر عبر هذه المنصات.