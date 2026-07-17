لغز حيوان الفيوم الغامض.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، يوثق ظهور حيوان غامض في أحد شوارع محافظة الفيوم، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة هذا الحيوان.

وأظهر الفيديو حيوانا يتحرك بسرعة بالقرب من أحد المباني، قبل أن يهرب باتجاه الأراضي الزراعية، الأمر الذي دفع عددا من المتابعين إلى تداول المقطع على نطاق واسع، مع اختلاف الآراء حول هوية الحيوان، حيث رجح البعض أنه ينتمي إلى فصيلة الحيوانات البرية، بينما اعتبر آخرون أن جودة الفيديو لا تسمح بتحديده بشكل دقيق.

وأثار المقطع تفاعلا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من حقيقة الواقعة وتحديد نوع الحيوان الذي ظهر في الفيديو، خاصة مع انتشار روايات مختلفة بشأنه.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بيانا يؤكد أو ينفي صحة الفيديو أو يكشف طبيعة الحيوان الذي ظهر فيه، لتبقى الواقعة في إطار الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.