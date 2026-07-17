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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدينة اللقاحات: ننتج لقاحات بشرية لمواجهة الأوبئة وبيطرية لجميع الحيوانات

هبة والي
هبة والي
هاني حسين

قالت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، إنّ المدينة تتبنى مبدأ «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، موضحة أن هذا المبدأ يمثل الإطار الذي تنطلق منه المدينة في مختلف أنشطتها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المدينة تنتج لقاحات بشرية لمواجهة بعض الأوبئة، إلى جانب إنتاج لقاحات بيطرية لمختلف أنواع الحيوانات، بما يشمل الحيوانات الصغيرة والحيوانات الكبيرة مثل الأبقار، لخدمة الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، فضلاً عن إنتاج لقاحات مخصصة للأسماك.

وأكدت الدكتورة هبة والي، أن المدينة تحافظ على البيئة من خلال تطبيق مبدأ الاستدامة، مشيرة إلى أن جميع مباني المدينة مؤهلة للعمل بنظام الطاقة النظيفة، حيث تغطي الخلايا الشمسية جميع المباني بهدف توفير الطاقة، لافتة إلى أن الإمكانيات المتوافرة في هذا المجال سيتم استعراضها ضمن شرح منظومة الطاقة النظيفة بالمدينة.

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