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نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة النقل والبنية التحتية بالساحل الشمالي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع نفق الطريق الساحلي "بوغاز نيو مارينا"، ضمن جولته أمس بعدد من المشروعات التنموية والعمرانية في مركز مارينا السياحي ومدينة العلمين الجديدة.

ويُعد المشروع أحد المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة المنطقة الساحلية، من خلال تحسين الربط بين مناطق مارينا المختلفة، ودعم منظومة الحركة والتنقل، بما يتكامل مع خطط تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية في الساحل الشمالي، التي تشهد توسعات عمرانية وسياحية متسارعة خلال الفترة الأخيرة.

دعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا

والمشروع يتبع جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف دعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ويرفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا السياحي.

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من المشروع هو ربط البحيرات الشمالية بمارينا ببحيرات نيو مارينا الجنوبية، من خلال إنشاء "نفق مائي" لتحسين جودة المياه ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، بما يسهم في دعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ورفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا السياحي.

كما أكدت وزيرة الإسكان الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، مع تكثيف الجولات التفقدية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، والإسهام في التنمية العمرانية والسياحية التي تشهدها مارينا والعلمين الجديدة.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول المشروع من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، الذي أوضح أن النفق المائي بعرض 16 متراً وطول يقارب 650 متراً، ويعمل على تحسين حركة المياه وتحقيق الربط الهيدروليكي بين المسطحات المائية، مما ينعكس إيجابياً على البيئة المائية، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل للمنطقة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي بالذكاء الاصطناعي حول المشروع استعرض مرور عدد من اللانشات والمراكب عبر النفق، واطلع رئيس الوزراء من نقطة مشاهدة على أعمال تبطين النفق، وأشار المهندس أحمد مصطفى إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال أساسات عميقة باستخدام عدد 655 خازوقاً خرسانياً مسلحاً بقطر 1.5 متر، وتتراوح أطوالها بين 42 إلى 48 متراً، وذلك لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وتحمل الأحمال المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية أن المشروع تم البدء في تنفيذه في إبريل 2025، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل نهاية العام الجاري.

منظومة النقل والبنية التحتية الساحل الشمالي الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات التنموية والعمرانية مركز مارينا السياحي العلمين الجديدة

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