الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا

هاجمت قوات الحرس ‌الثوري الإيراني مركز ​قيادة أمريكيا للعمليات ​الخاصة في التنف بسوريا بحسب وكالة رويترز .

جاء ذلك ⁠ردا على ​مقتل جنود إيرانيين ​في إيرانشهر.



وجدد الحرس الثوري تأكيداته، أن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق ​هرمز، ​مشددا على إنه ⁠لن يتم تصدير أي نفط ​أو غاز ​عبر ⁠الممر المائي ما دامت الهجمات ⁠الأمريكية ​مستمرة.

وفي وقت لاحق ؛ استهدف الجيش الإيراني مواقع ومراكز تابعة للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.



بينما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الجيش الأمريكي استكمل الليلة الماضية موجة جديدة واسعة من الضربات على إيران، بمشاركة مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وأضافت القيادة أن الضربات، التي نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية.



وأشارت إلى أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي من الضربات الأمريكية داخل إيران، مؤكدة انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.