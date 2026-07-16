مدينة اللقاحات: المرحلة الأولى تستهدف إنتاج 140 مليون جرعة لقاح بشري

أكدت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، أن المدينة تنتج لقاحات بشرية لمواجهة الأوبئة إلى جانب لقاحات بيطرية لمختلف أنواع الحيوانات.



وقالت هبة والي في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مدينة اللقاحات مؤهلة للعمل بأنظمة الطاقة النظيفة ولدينا الواح طاقة شمسية على كل مباني مدينة اللقاحات ".

وتابعت هبة والي:" المرحلة الأولى تستهدف إنتاج 140 مليون جرعة لقاح بشري، والمرحلة الأولى لإنتاج اللقاحات البيطرية تستهدف إنتاج 5 مليارات جرعة ".



واكملت هبة والي:" استثمارات المرحلة الأولى من مدينة اللقاحات تصل لـ 3.7 مليار جنيه مصري ونستهدف وصول حجم الاستثمارات لـ 12 مليار جنيه مصري في 2030 ".

وتابت هبة والي:" نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري والقارة الأفريقية "، مضيفة:" سيتم إنتاج لقاح المكورات الرئوية للأطفال داخل المدينة ".