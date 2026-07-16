6 مصانع للإنتاج.. مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي: افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2026

أكدت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، أن المدينة بها 6 مصانع لإنتاج اللقاحات وبدأنا بمصنيعين كمرحلة أولى ونستكمل باقي المراحل حتى 2030 .

وقالت هبة والي في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات البشرية مقام على مساحة 6000 متر مربع ".

وتابعت هبة والي:" لدينا مجمع لوجيستي خاص بحفظ اللقاحات ولدينا معامل مركزية للرقابة على اللقاحات ولدينا 24 معمل ".



واكملت هبة والي:" لدينا مبنى خاص بالمرافق المعقمة التي تغذي المدينة سواء كانت مياه مقطرة وبخار معقم ".

وتابت هبة والي:" المرحلة الاولى من مدينة اللقاحات سيتم افتتاحها في الربع الأخير من عام 2026، مضيفا:" ننتج لقاحات بشرية لمواجهة الأوبئة إلى جانب لقاحات بيطرية لمختلف أنواع الحيوانات ".