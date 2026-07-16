الدبيبة يوجه بالإسراع في إنشاء المدرسة الليبية بالقاهرة وتطوير خدمات الجالية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بالإسراع في استكمال إجراءات تأسيس المدرسة الليبية بالقاهرة وتخصيص مقر دائم لها، إلى جانب تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للجالية الليبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال استقباله السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، حيث بحثا أوضاع الجالية الليبية المقيمة في مصر ومستوى الخدمات المقدمة لها، وسبل تيسير معاملاتهم.

تأسيس المدرسة الليبية بالقاهرة

وأكد الدبيبة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبناء الجالية، بما يخفف الأعباء عن الأسر الليبية المقيمة في مصر، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات القنصلية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية، ومعالجة الحالات الإنسانية والاجتماعية، وتفعيل آليات استقبال الشكاوى ومتابعتها، مع استمرار التنسيق مع الجهات المصرية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين الليبيين، لا سيما في مجالات الإقامة والتعليم والرعاية الصحية.

من جانبه، استعرض السفير عبدالمطلب ثابت سير العمل بالسفارة، والإجراءات المتخذة لتطوير الخدمات القنصلية، والجهود المبذولة لمتابعة شؤون الجالية، مؤكدًا مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر.