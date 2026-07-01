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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب ليبيا : ثورة 30 يونيو محطة تاريخية أكدت قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها

مندوب ليبيا بالجامعة العربية : ثورة 30 يونيو محطة تاريخية أكدت قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها
مندوب ليبيا بالجامعة العربية : ثورة 30 يونيو محطة تاريخية أكدت قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها
أ ش أ

أكد السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن ثورة 30 يونيو تعد محطةً تاريخيةً أكدت قوة الدولة المصرية، ووحدة شعبها، وإصراره على صناعة مستقبله، لتواصل مصر مسيرتها بثبات نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وقال السفير عبد المطلب ثابت - في تصريح بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو - "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وإلى الحكومة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق.. وأدعو الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وأن تظل دائمًا سندًا لأمتها العربية، وكل عام ومصر بكل الخير".

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