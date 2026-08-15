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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يشكر فضيلة الإمام الأكبر والوزراء وكبار رجالات الدولة على اطمئنانهم على حالته الصحية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن خالص شكره وعظيم تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اطمئنانه على حالته الصحية، مؤكدًا أن هذه المشاعر النبيلة إنما تُجسِّد ما عُرِف عن فضيلة الإمام الأكبر من أصالة المشاعر وصدق المواقف، وهي معانٍ تتجلّى في مواقفه الإنسانية المعهودة.

كما توجّه مفتي الجمهورية بخالص الشكر والتقدير إلى كل من المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

كما توجه مفتي الجمهورية بالشكر إلى الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق.

كما خص بالشكر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والسيدة الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، محمد عبدالخالق، الأمين العام لجامعة الأزهر، والمهندس محمد أبو العينين، وجميع أفراد أسرته الكريمة، الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته، وإلى كافة الزملاء والعلماء من أساتذة جامعة الأزهر وعمداء الكليات، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، معربًا عن بالغ امتنانه لما أحاطوه به من مشاعر صادقة واهتمام كريم، مؤكدًا أن هذه المواقف محل تقدير واعتزاز كبيرين.

وثمّن مفتي الجمهورية ما لمسه من مشاعر أخوية صادقة من علماء دار الإفتاء المصرية وجميع منسوبيها والعاملين بها، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لما أبدوه من اهتمام ومساندة، معربًا عن بالغ امتنانه لهذه المشاعر النبيلة التي تعكس عمق روابط المودة والتقدير.

وعبر مفتي الجمهورية عن خالص شكره وتقديره لقسم القلب بكلية الطب جامعة الأزهر، رئيسًا وأساتذةً وأعضاءَ، لما بذلوه من جهود مخلصة في إجراء العملية ومتابعة حالته الصحية، وإلى أساتذة الباطنة وجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، تقديرًا لما قدّموه من رعاية وعناية طبية خلال فترة العلاج، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وعطائهم، كما يتوجه فضيلته بخالص الشكر والتقدير إلى كل من حرص على الحضور للاطمئنان عليه، أو بادر بالاتصال به، أو عبّر عن مشاعره واهتمامه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، سائلًا الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

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