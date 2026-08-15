قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
أمام أعين محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على قاسم باشا بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري التركي
شقيق ضحية حريق «مول أرابيلا»: نور كان شايل البيت كله وشغال شغلانتين عشان مصاريف المدارس
من 8 محطات رئيسية.. انطلاق 4 رحلات يومية لقطارات «تحيا مصر» بقلب شمال سيناء
خلافات سابقة تنتهي بجريمة قتل.. عامل ينهي حياة شاب بطعنة نافذة في البحيرة
التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا ويحذر اللاعب من استمرار الغياب

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
حسن العمدة

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك المصري، البرازيلي خوان بيزيرا، بعدم وجود نية لمناقشة أي عروض لرحيله خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي.

وخلال جلسة عبر تطبيق «زووم»، شدد مسؤولو الزمالك على ضرورة عودة اللاعب إلى مصر في أسرع وقت، والانتظام في تدريبات الفريق، محذرين من استمرار غيابه خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي للاعب أن العقوبات الموقعة عليه ستتضاعف مع كل يوم تأخير عن العودة، في الوقت الذي تمسك فيه مسؤولو الزمالك بضرورة إنهاء فترة الغياب والعودة للانتظام مع الفريق.

وشهدت الجلسة تحذيرًا واضحًا لبيزيرا من إمكانية تصعيد الأمر وتقديم شكوى ضده حال استمرار غيابه، مع التأكيد على ضرورة عودته قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الزمالك أن الموافقة على رحيل اللاعب لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي قوي، على ألا تقل قيمة الصفقة عن 6 ملايين دولار.

نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

قبر الإمام جلال الدين السيوطي

رحلة علم بدأت في الصغر.. كيف صنع الإمام السيوطي مكانته بين كبار العلماء؟

طلاب الثانوية الأزهرية

البكالوريا الأزهرية.. عدم اكتمال اللائحة يؤجل تحديد مواد الصف الأول الثانوي

وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان

وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان لفوزه بالمركز الرابع في مسابقة الملك محمد السادس الدولية للقرآن

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد