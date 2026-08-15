الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا ويحذر اللاعب من استمرار الغياب

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك المصري، البرازيلي خوان بيزيرا، بعدم وجود نية لمناقشة أي عروض لرحيله خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي.

وخلال جلسة عبر تطبيق «زووم»، شدد مسؤولو الزمالك على ضرورة عودة اللاعب إلى مصر في أسرع وقت، والانتظام في تدريبات الفريق، محذرين من استمرار غيابه خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي للاعب أن العقوبات الموقعة عليه ستتضاعف مع كل يوم تأخير عن العودة، في الوقت الذي تمسك فيه مسؤولو الزمالك بضرورة إنهاء فترة الغياب والعودة للانتظام مع الفريق.

وشهدت الجلسة تحذيرًا واضحًا لبيزيرا من إمكانية تصعيد الأمر وتقديم شكوى ضده حال استمرار غيابه، مع التأكيد على ضرورة عودته قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الزمالك أن الموافقة على رحيل اللاعب لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي قوي، على ألا تقل قيمة الصفقة عن 6 ملايين دولار.