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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش»

سوريا تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش»
سوريا تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش»
القسم الخارجي

أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم «داعش»، خلال سلسلة عمليات أمنية استهدفت خلايا للتنظيم في المنطقة الجنوبية، في أحدث تحرك أمني لملاحقة نشاط الجماعة داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة للتنظيم، والقبض على القيادي فراس الداغر، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، أظهرت التحقيقات الأولية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، من بينها ما يسمى «قطاع الجيدور والمنطقة الغربية»، قبل تكليفه بمنصب «والي لبنان وفلسطين»، كما عمل، وفق الرواية الرسمية، مرافقاً شخصياً لما يسمى «خليفة التنظيم».

وقالت الوزارة إن التحقيقات كشفت تورط الخلايا التي جرى تفكيكها في عمليات اغتيال وسلب استهدفت عدداً من الصاغة في محافظة درعا، فضلاً عن استخدام الذهب المسروق لتمويل أنشطة التنظيم. وأضافت أن الموقوفين اعترفوا، وفق التحقيقات الرسمية، باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، ومحاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، إضافة إلى رصد شخص وزوجته قبل قتلهما.

وأوضحت السلطات أن الإجراءات القانونية نُظمت بحق الموقوفين، وأُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والمحاكمة.

وتأتي العملية في سياق حملة أمنية سورية متواصلة ضد «داعش». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو توقيف 235 شخصا وإحباط سبع عمليات للتنظيم خلال ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة. 

كما أعلنت في يوليو تفكيك خلايا أخرى في حلب وريفها وضبط أسلحة ومواد متفجرة.

وتعكس هذه العمليات استمرار التحدي الذي تمثله خلايا «داعش» في سوريا، رغم تراجع سيطرة التنظيم الميدانية، واعتماد السلطات على العمليات الاستخباراتية والأمنية لاستهداف شبكاته وخلايا التمويل والتنفيذ.
 

السلطات السورية تنظيم «داعش» وزارة الداخلية فراس الداغر وزارة الداخلية السورية

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