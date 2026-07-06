مصر تستعرض فرص الاستثمار في الطاقة وسط مشاركة ليبية رفيعة

شارك السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في جلسة إحاطة رفيعة المستوى نظمتها وزارة الخارجية المصرية، وذلك بناءً على دعوة رسمية.

وعقدت الجلسة بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية.

فرص الاستثمار في الطاقة

وتناولت الإحاطة آخر التطورات في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالي الطاقة والتعدين.

وتأتي مشاركة السفير عبدالمطلب ثابت في إطار اهتمامه بحضور الفعاليات الرسمية التي تعزز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.