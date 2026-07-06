بعد رحلة حافلة بالخدمة.. دير الأنبا بيشوي يودع القمص أيوب ببرية شيهيت

أعلن دير الأنبا بيشوي عن موعد صلاة جنازة الأب الراهب القمص أيوب الأنبا بيشوي، الذي توفي ظهر الأحد، بعد رحلة روحية وخدمية حافلة.

وأوضح الدير في بيان رسمي أن صلاة الجنازة أقيمت الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً، داخل الدير العامر ببرية شيهيت في وادي النطرون، وسط حضور الآباء الرهبان ومحبي الأب الراحل.

وجاء في بيان الدير:

"قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيراً قد وضع لي إكليل البر"، في إشارة إلى السيرة الروحية للأب القمص أيوب، الذي عُرف بتفانيه في حياة الرهبنة والخدمة.

وودع الدير الأب الراحل على رجاء القيامة، في أجواء من الحزن الممزوج بالإيمان، داعين الله أن ينيح نفسه الطاهرة ويعزي جميع محبيه وأبناء الكنيسة.

كما دعا الدير الجميع إلى تذكر الأب الراحل في صلواتهم، طالبين أن يمنح الله الكنيسة التعزية والقوة، وأن يكمل مسيرة الخدمة كما أتمها الراحل بأمانة.