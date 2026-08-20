أوكرانيا.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 إثر غارات روسية على كييف

أفادت وكالة رويترز نقلا عن عمدة كييف بمقتل 8 أشخاص وإصابة 33 إثر غارات روسية على المدينة.

ويُشار إلى أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت خلال الساعات الماضية لهجوم صاروخي ودروني روسي كبير ومدمر.

وأطلق الجيش الروسي صواريخ باليستية تكتيكية من طراز Iskander-M، وصواريخ كورية شمالية من طراز KN-23، بالإضافة إلى صواريخ كروز فرط صوتية من طراز 3M22 Zircon.

كما شن الجيش الروسي هجمات بالطائرات المسيرة أحادية الاتجاه من طرازات GERAN-2/3.

وشاركت 7 قاذفات استراتيجية طراز "تو-95" وقاذفتين من طراز "تو-160" في تنفيذ الهجوم الروسي.