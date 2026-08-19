زيلينسكي: أوكرانيا وبلجيكا تُحرزان تقدما في محادثات صفقة طائرات مسيرة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كييف وبروكسل تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيرة، وذلك عقب محادثات حول التعاون الدفاعي والدبلوماسي الثنائي.

وفي بيان نشره زيلينسكي على تطبيق تيليجرام، أوضح تفاصيل الاجتماع، قائلا إنه أجرى مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، تناولت جميع مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين تقريبا.

وأضاف : "أتوقع أن نتمكن من تنفيذ ما ناقشناه، وأن تزداد الحماية من الضربات الروسية"، مؤكدا أن "أوكرانيا مستعدة أيضا لتبادل خبراتها ومعرفتها ودعم شركائها الذين وقفوا إلى جانبنا منذ بداية الحرب".

وأشاد زيلينسكي ببلجيكا لتخصيصها أكثر من 1.1 مليار يورو (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) كدعم لأوكرانيا تم صرفها هذا العام، إلى جانب دعم بلجيكا لمسيرة أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الأوكراني: "قدمت بلجيكا مساعدة كبيرة في تعزيز قدراتنا الجوية القتالية في الماضي، ونحن نقدر استعدادها المستمر لدعمنا".