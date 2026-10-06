القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب على قائدة سيارة "ملاكى" والإصطدام بسيارتها عمداً وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 3/ الجارى وحال سيرها بالسيارة الملاكى قيادتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة باب شرق حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" لخلافات بينهما حول أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالإصطدام بسيارتها عمداً محدثاً تلفيات بها.





أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.





تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





