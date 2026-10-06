مصرع شخص صدمته سيارة نقل مياه برأس الحكمة

لقي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث دهس بواسطة سيارة نقل مياه، أثناء سيره بشارع السوق في قرية رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

بلاغ بالحادث

، استقبل مستشفى رأس الحكمة جثمان الطالب «علي ياسر علي محمد»، 15 عامًا، بعد نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة مستشفى رأس الحكمة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.