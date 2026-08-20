قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ والبيض.. شعبة الدواجن تكشف المستجدات وتحذر من ارتفاعات مرتقبة
مدبولي يكرم أوائل الثانوية العامة ويترأس اجتماع الحكومة بالعلمين
الدفاع الرومانية تعلن تحطم طائرة روسية مسيرة على أراضيها
الحرب على الأبواب.. وزير دفاع الاحتلال يحذر أردوغان
طريقك سالك .. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة
أوكرانيا.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 إثر غارات روسية على كييف
علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه
الآن ..رابط تحميل مناهج سنة 2 بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم
حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء.. الإفتاء توضح وقتها وفضلها
ماذا سيدرس طلاب سنة 2 بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|تفاصيل رسمية
بعد عامين .. جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارة الطفلة هند رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرب على الأبواب.. وزير دفاع الاحتلال يحذر أردوغان

كاتس
كاتس
محمود نوفل

حذر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خطر تهديد الأمن القومي لدولة الاحتلال، حيث قال: “أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، ولن تسمح إسرائيل لأي طرف بتهديد أمنها”.

وأضاف كاتس، في تصريحات له: “سيكون من الأفضل لأردوغان أن يواصل إلقاء خطابات جوفاء وخيالية ضد إسرائيل في البرلمان التركي، بدلاً من اختبار عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها”.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت لاحق  عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس برّاك، أن تركيا لم تتلقَّ تحذيرًا مسبقًا من الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى التوتر المتزايد بين أنقرة وتل أبيب بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية والأمنية داخل الأراضي السورية.

وتأتي التطورات الحالية في ظل خلافات متراكمة بين إسرائيل وتركيا حول الوجود العسكري والنفوذ في سوريا.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق بأن فرقًا عسكرية تركية أجرت تقييمات لعدد من القواعد الجوية السورية تمهيدًا لاحتمال استخدامها ضمن اتفاق دفاعي مع دمشق، قبل أن تستهدف إسرائيل بعض هذه المواقع بضربات جوية.

وأثارت التحركات الإسرائيلية مخاوف من احتكاك مباشر مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصوصًا مع سعي أنقرة إلى تعزيز دورها العسكري والسياسي في سوريا.

وفي أبريل 2025، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده وإسرائيل تجريان محادثات فنية لإنشاء آلية لتجنب الاحتكاك العسكري وسوء الفهم في سوريا.

وشدد أنقرة من جانبها على رفضها لأي خطوات من شأنها زعزعة استقرار سوريا أو تهديد وحدتها، بينما تقول إسرائيل إن تحركاتها تستهدف منع ظهور تهديدات عسكرية قرب حدودها والحفاظ على أمنها.

ويضع الموقف الأخير العلاقات الإسرائيلية - التركية أمام اختبار جديد، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى احتواء الخلافات ومنع تحول التنافس على النفوذ في سوريا إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين.

تركيا إسرائيل أردوغان يسرائيل كاتس العلاقات الإسرائيلية التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

الأهلي وبرشلونة

شاهد الآن الأهلي ضد برشلونة.. القنوات الناقلة وتردد أون سبورت الجديد

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

واي فاي لحماية كبار السن.. ابتكار طلابي جديد في جامعة حلوان التكنولوجية

مترو الانفاق

شريان الربط بين الهرم والقاهرة الجديدة.. النقل تواصل أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

عادل الألفي

عادل الألفي يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي 2026

بالصور

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد