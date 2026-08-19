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مسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل

توم باراك
توم باراك
محمود نوفل

أكد السفير الأمريكي لدى أنقرة والممثل الخاص للرئاسة الأمريكية لشؤون سوريا والعراق، توم براك، أن المنطقة كانت يوم أمس على بعد خطوة واحدة فقط من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل.

ونقلت القناة 15 العبرية عن السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك القول : كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت تقارير عبرية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار "أبو الظهور" العسكري رفَع من حدة التوتر الجيوسياسي إلى مستويات غير مسبوقة، مما ينذر باحتمالية نشوب تصادم عسكري مباشر بين الطرفين في الأراضي السورية.

وفي وقت سابق ؛ أدان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على قاعدة أبو ظهور الجوية العسكرية في ريف محافظة إدلب السورية.

وقال دوران في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن الهجوم الإسرائيلي يستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية، معتبرًا أنه يمثل استمرارًا لسياسة تصعيدية غير مسؤولة تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستواصل الوقوف في وجه جميع المبادرات التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
 

سوريا العراق مطار أبو الظهور توم باراك إسرائيل

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