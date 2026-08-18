أشاد إيمانويل أديبايور، أسطورة كرة القدم التوجولية والإفريقية، بمحمد صلاح، مؤكدًا ثقته في قدرة النجم المصري على مواصلة التألق خلال المرحلة المقبلة من مسيرته، في ظل انتقاله إلى الدوري التركي.

وقال أديبايور: «محمد صلاح سيجد بيئة مناسبة في تركيا، وسيواصل التألق هناك بفضل الجماهير الكبيرة».

وأضاف أسطورة توجو: «لن يفقد طريقه في هذه المرحلة من مسيرته، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح».

وسبق لأديبايور أن دافع عن محمد صلاح في مناسبات سابقة، مؤكدًا أن النجم المصري يمتلك مسيرة استثنائية، كما وصف الانتقادات التي تعرض لها بأنها غير عادلة.