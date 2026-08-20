الفراخ والبيض.. شعبة الدواجن تكشف المستجدات وتحذر من ارتفاعات مرتقبة

تشهد أسواق الدواجن والبيض حالة من الترقب مع اقتراب موسم الدراسة، في ظل تأثير تكاليف الإنتاج على حركة الأسعار وتوقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، آخر تطورات أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن الأسعار الحالية لا تعكس بصورة كاملة التكلفة التي يتحملها المنتجون، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أبرز مكونات الإنتاج.

أسعار الدواجن اليوم.. 59 جنيهًا للكيلو من المزرعة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يمكن أن يصل إلى المستهلك، وفقًا لحسابات التكلفة وهوامش التداول، بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار الحالية لا تحقق، من وجهة نظره، التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المنتج، مؤكدًا أهمية الوصول إلى آلية أكثر وضوحًا لتنظيم حركة الأسعار في السوق.

الأعلاف تستحوذ على 70% من تكلفة الإنتاج

وأكد عبد العزيز السيد أن الأعلاف تمثل العامل الأبرز في تحديد تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تستحوذ على نحو 70% من مدخلات الصناعة، وبالتالي فإن أي تحرك في أسعارها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تربية الدواجن والأسعار النهائية للمستهلك.

وأوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، معتبرًا أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يضغط على المنتجين ويهدد استمرارهم في دورة الإنتاج.

3 أشهر من مستلزمات الإنتاج.. هل تدعم استقرار السوق؟

ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا يمكن أن يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد في الوقت نفسه أن استمرار استقرار السوق يرتبط بصورة أساسية بمستويات أسعار الأعلاف وباقي مستلزمات التربية، إلى جانب ضرورة وجود رؤية أكثر وضوحًا لاتجاهات الأسعار.

مطالب بآلية واضحة للتنبؤ بأسعار الدواجن

وشدد عبد العزيز السيد على حاجة سوق الدواجن إلى وضع ضوابط ومعايير أكثر وضوحًا للتعامل مع الأسعار، بما يساعد المنتجين والتجار والمستهلكين على فهم حركة السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.

وأوضح أن وجود آلية واضحة يمكن أن يسهم في الحد من التقلبات المفاجئة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل صناعة الدواجن، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير احتياجات السوق.

موسم الدراسة يرفع الطلب على البيض

وفيما يتعلق بسوق البيض، توقع رئيس شعبة الدواجن زيادة معدلات الطلب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن احتياجات الأسر والطلاب قد تدفع نحو زيادة الإقبال على البيض.

وأوضح أن تأثير موسم الدراسة قد يكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بالدواجن، خاصة في حال ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق حجم المعروض المتاح في السوق.

توقعات بارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة

وحذر عبد العزيز السيد من احتمالية ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب المرتبطة بموسم الدراسة، مشيرًا إلى أن السعر الذي يعتبره عادلًا لكرتونة البيض يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر كرتونة البيض للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديراته، حدًا ينبغي عدم تجاوزه، في ظل ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على تحمل الأسعار.

استقرار الأسعار مرهون بتكاليف الإنتاج

وتبقى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل، في مقدمتها أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج وحجم المعروض، إلى جانب معدلات الطلب التي قد تشهد زيادة مع انطلاق الموسم الدراسي، وهو ما يجعل تطورات السوق مرهونة بمدى قدرة الإنتاج على تلبية الاحتياجات دون ضغوط إضافية على الأسعار.