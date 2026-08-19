أسعار الدواجن والبيض تحت المجهر.. شعبة الدواجن تكشف توقعات السوق قبل بدء الدراسة

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن مستجدات حركة أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية، موضحًا أن الأسعار الحالية لا تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية التي يتحملها المنتجون، في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة عبر قناة «المحور» اليوم الأربعاء، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما من المفترض أن يصل السعر النهائي للمستهلك إلى ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا للتكاليف وهوامش التداول.

وأشار إلى أن السوق يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى آلية أكثر وضوحًا في التعامل مع أسعار الدواجن، من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الأعلاف كلمة السر في تكلفة إنتاج الدواجن

ولفت عبد العزيز السيد إلى أن الأعلاف تستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تمثل نحو 70% من مدخلات الصناعة، وهو ما يجعل أي تغير في أسعارها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.

وأكد أن السعر المتداول حاليًا للدواجن لا يحقق العدالة المطلوبة للمنتجين، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلو تقترب من مستويات تتراوح بين 70 و75 جنيهًا، الأمر الذي يستدعي الوصول إلى سعر عادل يضمن استمرار المنتجين وعدم خروجهم من دورة الإنتاج.

وأضاف أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا لفترة تصل إلى نحو 3 أشهر، وهو ما يمثل عنصرًا إيجابيًا في دعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط كذلك بمستويات تكاليف الأعلاف وباقي مستلزمات التربية.

دخول المدارس يرفع الطلب على البيض

وفيما يتعلق بسوق البيض، توقع رئيس شعبة الدواجن حدوث زيادة في الطلب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موسم الدراسة، موضحًا أن احتياجات الأسر والطلاب قد تدفع معدلات الإقبال على البيض إلى الارتفاع.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسي على الطلب سيكون أكثر وضوحًا في سوق البيض مقارنة باللحوم، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار إذا ارتفع الطلب بصورة أكبر من المعروض.

توقعات بارتفاع أسعار البيض

وحذر عبد العزيز السيد من احتمالية تحرك أسعار البيض إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الطلب المرتبطة بالموسم الدراسي، موضحًا أن السعر الذي يراه عادلًا لكرتونة البيض يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر الكرتونة للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل الحد الذي لا ينبغي تجاوزه، وفق تقديراته، بما يعادل نحو 4 جنيهات تقريبًا لسعر البيضة الواحدة.

وأكد أن تحقيق التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج يظل العامل الأهم للحفاظ على استقرار صناعة الدواجن، مشددًا على ضرورة وجود قواعد واضحة لضبط حركة السوق، بما يضمن استمرار الإنتاج وفي الوقت نفسه الحد من الارتفاعات غير المبررة على المستهلك.

وبذلك، تظل أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تكلفة الأعلاف، وتوافر مستلزمات الإنتاج، وحجم المعروض، إلى جانب معدلات الطلب المتوقعة مع عودة الدراسة، وهي عوامل ستحدد بصورة كبيرة اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة.