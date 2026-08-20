صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

تحركت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالبورصة والأسواق ، وخاصة الدواجن الساسو "الحمراء" والتى شهدت صعود تدريجى ليصل سعر الكيلو ل 90 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل سعرها ل 82 جنيهًا أمس بينما حافظت الدواجن البيضاء على انخفاضها .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 61 جنيها أمس ،وتصل للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 90 جنيه بعدما كان سعرها 82 جنيهات وتصل للمستهلك 100 جنيهًا.

كذلك وصلت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في امتصاص المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق، ويحد من تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل “صدي البلد” أن وضع آلية منظمة لسحب الفائض وتخزينه يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع الأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، وإعادة طرحها في الأسواق عند الحاجة.

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تأييده لمقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن إعادة الاستفادة منها في مواجهة تداعيات زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وأكد أن طرح الدواجن والبيض عبر المنظومة التموينية يحقق هدفين متوازيين، أولهما توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني سحب جزء من المعروض من الأسواق، بما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

وحول إمكانية الاعتماد على التصدير كحل للتخلص من فائض الإنتاج، أكد الزيني أن التوسع في التصدير يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا لصناعة الدواجن المصرية، لكنه لا يمكن أن يكون حلًا فوريًا للأزمة الحالية.