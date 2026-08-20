قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم روسي واسع على كييف يخلف قتلى وجرحى ويصيب منشآت مدنية
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق
ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر
حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟.. دار الإفتاء توضح
الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك
تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟
وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه
«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة
تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تحركت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالبورصة والأسواق ، وخاصة الدواجن الساسو "الحمراء"  والتى شهدت صعود تدريجى ليصل سعر الكيلو  ل 90 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل سعرها ل 82 جنيهًا أمس بينما حافظت الدواجن البيضاء على انخفاضها .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  61 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيه بعدما كان سعرها 82 جنيهات  وتصل للمستهلك 100 جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في امتصاص المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق، ويحد من تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل “صدي البلد” أن وضع آلية منظمة لسحب الفائض وتخزينه يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع الأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، وإعادة طرحها في الأسواق عند الحاجة.

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تأييده لمقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن إعادة الاستفادة منها في مواجهة تداعيات زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وأكد أن طرح الدواجن والبيض عبر المنظومة التموينية يحقق هدفين متوازيين، أولهما توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني سحب جزء من المعروض من الأسواق، بما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

وحول إمكانية الاعتماد على التصدير كحل للتخلص من فائض الإنتاج، أكد الزيني أن التوسع في التصدير يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا لصناعة الدواجن المصرية، لكنه لا يمكن أن يكون حلًا فوريًا للأزمة الحالية.

الدواجن أسعار الدواجن البيض البانيه سعر كيلو البانيه الفراخ أسعار الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

ترشيحاتنا

حسام حسن

خناقة زوجات حسام حسن تهز الإعلام العالمي.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن واقعة الساحل الشمالي؟

صورة أرشيفية

ارتفاع الاحتياطيات وتحويلات المصريين تمهد لخفض الفائدة ودعم الاستثمار

روبرتو كارلوس وسهيلة الطاهري

بعد شائعة روبرتو كارلوس.. نجوم كرة عالميون اعتنقوا الإسلام بعد الاعتزال

بالصور

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد