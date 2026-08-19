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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات بيطرية تضبط 740 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات البيطرية والرقابية المكثفة التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها .

حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدى للغش التجارى

أسفرت جهود الحملات التى نفذتها مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وبمشاركة اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة عن ضبط 35 كجم من اللحوم والدواجن داخل نطاق مركز أسوان وذلك لوجود مخالفات تمثلت فى عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستخدام، إلى جانب الغش التجارى، وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة أسوان ثانٍ، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة .

ضبط 705 كجم من اللحوم ومصنعاتها فى كوم أمبو

وفى مركز كوم أمبو، أسفرت الحملات عن ضبط 705 كجم من لحوم الضأن ومصنعات اللحوم المخالفة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنح قسم شرطة كوم أمبو ، مع التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة .

تنسيق متكامل بين الجهات المعنية لحماية المواطنين

وتأتى هذه الحملات تحت إشراف ومتابعة مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى، وبإشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبمشاركة مسئولى الوحدات المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وجهاز حماية المستهلك ، ومديريتى التموين والصحة .

تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بما يسهم فى حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الانضباط داخل الأسواق .

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