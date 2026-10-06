أماني فاخر وكيلا للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، عقب إعادة انتخابها وكيلاً للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ للمرة الثانية على التوالي، أن تجديد الثقة يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة العمل البرلماني، والمشاركة في مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يدعم جهود التنمية ويخدم مصالح المواطنين.

و أعربت “فاخر” عن تقديرها لثقة أعضاء مجلس الشيوخ وتجديد انتخابها وكيلاً للجنة، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل خلال دور الانعقاد الجديد، والمشاركة بفاعلية في مناقشة القضايا والملفات التي تمس الاقتصاد الوطني ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار.

اللجنة ستواصل دورها في بحث ومناقشة التشريعات الاقتصادية الهامة

وأكدت أن اللجنة ستواصل دورها في بحث ومناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بالملفات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة.