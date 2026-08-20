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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الرومانية تعلن تحطم طائرة روسية مسيرة على أراضيها

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

شهدت الأراضي الرومانية تحطم طائرة مسيرة، وذلك خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا وذلك بحسب تصريحات وزارة الدفاع في البلاد.

وذكرت الوزارة الرومانية، في بيان لها، أن المسيرة تحطمت في منطقة غير مأهولة.

والأحد الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا، أسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني. 

وتعد هذه المسيرة هي الرابعة من نوعها، والتي يجري إسقاطها في رومانيا هذا العام.

وشهدت رومانيا انتهاكات متكررة لمجالها الجوي من قبل طائرات روسية مسيرة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن وجود ألغام عائمة في البحر الأسود عبر طرق تجارية وطاقة رئيسية.

وتشترك رومانيا - الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي - في حدود برية بطول 614 كيلومتراً مع أوكرانيا.

رومانيا وزارة الدفاع الرومانية أوكرانيا روسيا حلف الناتو

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