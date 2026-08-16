رومانيا تعلن إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم /الأحد/، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن طيارا إسبانيا يقود مقاتلة من طراز "إف-18" كان مضطلعا بمهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أسقط طائرة غير مأهولة اخترقت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الردارات رصدت دخول المسيرة لأجواء البلاد من مولدوفا المجارة على بعد نحو 15 ميلا من شمال مدينة "جالاتي" الواقعة جنوب شرقي رومانيا، ولكن دون أن تحدد مصدر المسيرة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها إسقاط طائرة مسيرة تنتهك المجال الجوي الروماني خلال هذا العام.