BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

تستعد شركة BYD الصينية لطرح نسخة كهربائية جديدة من سيارتها الفاخرة متعددة الاستخدامات Denza N8، مع حزمة من التقنيات المتطورة التي تضعها في منافسة قوية داخل سوق السيارات الكهربائية، أبرزها مدى قيادة يتخطى حاجز 1000 كيلومتر بشحنة واحدة، وإمكانية استعادة جزء كبير من طاقة البطارية خلال دقائق معدودة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن النسخة الكهربائية الجديدة من Denza N8 يمكنها قطع مسافة تصل إلى 1003 كيلومترات وفق دورة الاختبارات الصينية CLTC، وهو رقم يمنح السيارة قدرة كبيرة على السفر لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن.

وتعتمد السيارة على بطارية Blade 2.0 من BYD، بسعة تبلغ 130.15 كيلوواط/ساعة، لتوفير الطاقة اللازمة لتحقيق هذا المدى الطويل، وتأتي البطارية بالتزامن مع تقنية الشحن فائق السرعة Flash Charging، التي تسمح برفع مستوى الشحن من 10% إلى 70% في نحو 5 دقائق فقط، بينما يمكن أن يستغرق الانتقال من 10% إلى 97% قرابة 9 دقائق.

وتنتمي Denza N8 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وكانت قد ظهرت للمرة الأولى عام 2023 بنظام دفع هجين قابل للشحن، إلا أن النسخة السابقة لم تستمر طويلا في الأسواق، في ظل أداء مبيعات لم يرقى إلى التوقعات، بحسب تقارير متخصصة.

وتأتي النسخة الكهربائية الجديدة بأبعاد كبيرة تعكس طبيعتها كسيارة SUV فاخرة، إذ يبلغ طولها نحو 5.15 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.999 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.82 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.075 متر، ما يوفر مساحة داخلية واسعة ويعزز حضورها على الطريق.

وتوفر BYD للسيارة خيارين من منظومات الدفع، يبدأ الأول بمحرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، بقوة تصل إلى 496 حصانا، بينما يأتي الخيار الأقوى بنظام دفع رباعي يعتمد على ثلاثة محركات كهربائية، بإجمالي قوة يصل إلى 1193 حصانا، ما يجعل النسخة الأعلى أداء من أقوى السيارات الكهربائية في فئتها.

وتستند Denza N8 الجديدة إلى منصة e3 المتطورة التابعة لـBYD، والتي تمثل إحدى الركائز التقنية التي تعتمد عليها الشركة في تطوير سياراتها الكهربائية عالية الأداء، مع الاستفادة من قدرات المنصة في إدارة أنظمة الدفع والطاقة والتحكم في السيارة.

وعلى مستوى التصميم، تحتفظ السيارة بالخطوط العامة المميزة لعائلة Denza، مع ملامح مستوحاة من Denza N8L التي كشفت عنها الشركة في يونيو الماضي، والتي ركزت بدورها على الجمع بين المساحة الكبيرة والأداء الكهربائي وتقنيات الشحن السريع.

وتعكس Denza N8 الكهربائية توجه BYD نحو تطوير سيارات تجمع بين المدى الطويل وسرعة الشحن والأداء المرتفع، وهي عناصر أصبحت من أبرز نقاط المنافسة في سوق السيارات الكهربائية عالميا، خاصة مع سعي الشركات إلى تقليل الوقت الذي يقضيه السائقون في محطات الشحن.