قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر
كيف احتفل سيدنا محمد والسلف الصالح بالمولد النبوي؟ صور مختلفة احتفاءً بسيد البشر
حمزة عبد الكريم: هدفي أمام الأهلي في كامب نو يحقق حلم الطفولة
ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن
300 ألف شخص.. خطة من بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين
حق إنهاء الحياة.. فرنسا تقر قانونا للمساعدة على الموت
إعلام إيراني: السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس
أكسيوس: الجيش الأمريكي يدير ممراً سرياً لنقل النفط عبر مضيق هرمز
البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية
كفاح لا ينسى.. النصب التذكاري في مصر شاهد على قصة تأسيس الجيش الليبي
كيفية صلاة الحاجة وحكمها شرعًا .. دار الإفتاء تكشف طريقة أدائها
جاستن توماس: لا توجد أهداف أو استراتيجية واضحة لترامب منذ بداية الحرب الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
رنا عصمت

شارك الفنان عاصي الحلانى،جمهوره عبر حسابه الرسمى على إنستجرام مجموعه من صور لحفل زفاف ابنته دانا.

تفاصيل إطلالة دانا عاصى الحلانى..

 

وظهرت ابنة عاصي الحلانى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانزار بفستان زفاف أسطورى اتسم بستايل السيندرلا باللون الاوف وايت المطرز بالفصوص الفضى.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وقامت برفع شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل  الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of wedding
May be an image of wedding
May be an image of suit and wedding
May be an image of wedding
الفنان عاصي الحلانى تفاصيل إطلالة دانا عاصى الحلانى عاصي الحلانى دانا عاصى الحلانى الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

قانون الإجراءات الجنائية

من 10 سنوات إلى سنة.. خريطة مدد انقضاء الدعوى في قانون الإجراءات الجديد

مجلس النواب

برلماني: زيادة الإنتاج والصادرات مفتاح تعزيز قوة الاقتصاد المصري

ذوي الاعاقة

قانون حقوق ذوي الإعاقة.. مزايا وحوافز لضمان العمل والدمج والمساواة

بالصور

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد