بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

شارك الفنان عاصي الحلانى،جمهوره عبر حسابه الرسمى على إنستجرام مجموعه من صور لحفل زفاف ابنته دانا.

تفاصيل إطلالة دانا عاصى الحلانى..

وظهرت ابنة عاصي الحلانى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانزار بفستان زفاف أسطورى اتسم بستايل السيندرلا باللون الاوف وايت المطرز بالفصوص الفضى.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وقامت برفع شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الذي يبرز جمال أنوثتها.