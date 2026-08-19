انس واتساب.. تطبيق جديد يعيد رسائلك إلى عصر الحمام الزاجل

هل سبق أن نظرت إلى السرعة الهائلة التي تصل بها الرسائل في عصرنا الحديث وتمنيت لو كانت أبطأ؟ على الأرجح لا، لكن تطبيقا جديدا قرر أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال محاكاة سرعة إرسال الرسائل باستخدام الحمام الزاجل.

والأغرب أن التجربة لا تقتصر على الانتظار، إذ توجد فرصة ضئيلة لأن يضيع الحمام الافتراضي أو يموت أثناء رحلته، لذلك من الأفضل عدم استخدام التطبيق لإرسال أي رسالة بالغة الأهمية.

يحمل التطبيق اسم الحمام الزاجل أو Carrier Pidge، وهو متاح حاليا لأجهزة آيفون، وطوره Noah Iarrobino باستخدام أسلوب البرمجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي، واستغرق تطويره نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وبروح طريفة، يعترف المطور بأن التطبيق “بلا جدوى” ولا يمتلك “أي استخدام عملي حقيقي”، لكنه يرى أن الفكرة تظل مثيرة للاهتمام، خصوصا لمن يريد معرفة المدة التي قد تستغرقها رسالة إذا اعتمدت على قوة الحمام بدلا من الإنترنت.

Carrier Pidge

كم تستغرق الرسالة؟

يعتمد التطبيق على نظام GPS لحساب المسافة بين موقع المرسل وموقع مستلم الرسالة، ثم يحسب زمن التوصيل وفق المدة التي يحتاجها حمام افتراضي للتحليق بسرعة تبلغ نحو 110 أميال في الساعة.

وبالتالي، إذا كان المستلم قريبا من المرسل، فقد تصل الرسالة بسرعة كبيرة، بينما قد يستغرق إرسالها بين طرفين يعيشان على جانبين متقابلين من الولايات المتحدة قرابة يوم كامل.

أما الرسائل العابرة للمحيط من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، فقد تحتاج إلى وقت أطول بكثير، ولكن سرعة الحمام ليست ثابتة تماما، إذ يمكن أن تتغير بنحو 25%، ما يعني أن الرسالة قد تصل قبل الموعد المتوقع أو بعده.

ولإضافة المزيد من التشويق، يوفر التطبيق خريطة لتتبع الرحلة في الوقت الفعلي، تتيح للمستخدم مراقبة موقع الحمام ومعرفة الوقت المتبقي حتى وصوله إلى الوجهة.

كما يتيح التطبيق إضافة الأصدقاء إلى مجموعة تحمل اسم سرب Flock، بينما تحفظ الرسائل داخل مساحة خاصة تسمى القفص Aviary.

رسالتك قد لا تصل أصلا

هنا تصبح التجربة أكثر غرابة، فحتى الحمام الافتراضي ليس مضمون الوصول، يمنح التطبيق كل رحلة احتمالا يبلغ 0.2% لوفاة الحمامة أثناء الطريق، سواء بسبب صيادين أو مفترسات افتراضية، أو ببساطة نتيجة ضياعها وتشتتها عن المسار.

وبذلك، لا يكفي أن تنتظر وصول رسالتك، بل عليك أيضا أن تأمل ألا تتعرض “ساعية البريد” ذات الريش لحادث أثناء الرحلة.

يحقق الحمام الزاجل Carrier Pidge إيراداته من خلال السماح للمستخدمين بتوسعة “القفص” الخاص بهم وإضافة ما يصل إلى 10 حمامات إضافية، بما يتيح إرسال أكثر من رسالة في الوقت نفسه.

والتطبيق متاح حاليا لنظام iOS، بينما من المنتظر أن يصل إلى أجهزة أندرويد في وقت لاحق.