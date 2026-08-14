كيف تستخدم Gemini داخل تطبيق رسائل جوجل؟

أعلنت شركة جوجل، عن دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل تطبيق الرسائل Google Messages، بما يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى قدراته الحوارية مباشرة من تطبيق المراسلة الافتراضي، دون الحاجة إلى مغادرة واجهة الرسائل.



ويتيح هذا الدمج للمستخدمين صياغة الردود، وتوليد الأفكار، والتخطيط للفعاليات، أو إجراء محادثات مع Gemini، مع البقاء داخل واجهة تطبيق الرسائل المألوفة.



وبخلاف روبوتات المحادثة التقليدية، صمم Gemini داخل رسائل جوجل للعمل بسلاسة مع خدمة RCS، مع توفير اقتراحات تعتمد على سياق المحادثات وأدوات إنتاجية مباشرة داخل تجربة المراسلة.



وتتوفر الميزة في أكثر من 165 دولة وبدعم لغات متعددة، ما يعزز توجه جوجل نحو تحويل Gemini إلى مساعد يومي مدمج مباشرة في تطبيقات المستخدمين.



متطلبات استخدام Gemini في رسائل جوجل



لاستخدام الميزة، يحتاج المستخدم إلى:

- هاتف يعمل بنظام أندرويد.

- ضبط لغة الهاتف على إحدى اللغات المدعومة.

- تثبيت أحدث إصدار من رسائل جوجل.

- امتلاك حساب جوجل شخصي يديره المستخدم بنفسه.

- أن يكون عمر المستخدم 18 عاما أو أكثر.

- تفعيل محادثات RCS.



ولا يمكن استخدام Gemini داخل رسائل جوجل من خلال حسابات جوجل المدارة عبر Family Link أو حسابات Google Workspace.





طريقة استخدام Gemini داخل رسائل جوجل





1. افتح تطبيق رسائل جوجل على هاتف أندرويد.

2. اضغط على محادثة Gemini، أو اختر بدء محادثة.

3. عند الاستخدام الأول، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

4. اكتب سؤالك أو طلبك ثم اضغط إرسال.

5. يمكنك اختيار اقتراحات جاهزة لبدء المحادثة.

6. يمكنك أيضا إرفاق صورة ضمن طلبك.



كما يمكن للمستخدم استكشاف أنواع مختلفة من المحادثات عبر الضغط على الاقتراحات التي تظهر أعلى حقل كتابة الرسالة، مع إمكانية إضافة صورة إلى الطلب من خلال خيار إرفاق الوسائط.



وتتيح الميزة أيضا استخدام بعض التطبيقات داخل المحادثة مع Gemini في رسائل جوجل.