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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من 900 إلى 1900 دولار.. تعرف على تكلفة هواتف Pixel 11 الجديدة

هواتف Pixel 11 الجديدة
هواتف Pixel 11 الجديدة
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة جوجل رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 الجديدة، والتي تضم الهاتف الأساسي Pixel 11، إلى جانب نسختي Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold، ولم تكشف الشركة في الوقت نفسه عن Pixel 11a.

وبالتزامن مع الهواتف الجديدة، أعلنت جوجل أيضا عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 5، إلى جانب أول جهاز تتبع ذكي من الشركة باسم Google Tag.

أسعار أعلى من الجيل السابق

بدأت جوجل استقبال الطلبات المسبقة على هواتف Pixel 11 الجديدة، على أن تنطلق أولى الشحنات في 20 أغسطس.

وترتفع أسعار الهواتف الجديدة بنحو 100 دولار مقارنة بأسعار إصدارات عام 2025.

وتبدأ تشكيلة الهواتف غير القابلة للطي هذه المرة بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة رام و256 جيجابايت للتخزين، بينما تتوفر ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت في الإصدارات Pro، لكن الحصول عليها يتطلب اختيار نسخة بسعة تخزين 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

أما Pixel 11 Pro Fold فيأتي بذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت في جميع خيارات التخزين.

هواتف Pixel 11 الجديدة

ألوان Pixel 11

يتوافر هاتف جوجل Pixel 11 بأربعة ألوان هي الأبيض الجليدي، والكركديه والفستقي والأسود البركاني، أما Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL فيأتيان بألوان أكثر هدوءا وأقل تشبعا، وهي الأخضر والزيتوني والضبابي والأسود، في حين يحصل Pixel 11 Pro Fold على خيارين فقط هما الزيتوني والأسود البركاني.

أسعار Pixel 11 في الولايات المتحدة

يبدأ سعر Pixel 11 من 900 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت و512 جيجابايت 1020 دولارا.

أما Pixel 11 Pro فيبدأ من 1100 دولار لنسخة 12 جيجابايت و256 جيجابايت، ويصل إلى 1450 دولارا لنسخة 16 جيجابايت و1 تيرابايت.

ويبدأ Pixel 11 Pro XL من 1300 دولار لنسخة 12 جيجابايت و256 جيجابايت، بينما يصل سعر الإصدار الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت وسعة 1 تيرابايت إلى 1650 دولارا.

أما الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold فيبدأ من 1900 دولار لنسخة 16 جيجابايت و256 جيجابايت، ويصل إلى 2250 دولارا لنسخة 16 جيجابايت و1 تيرابايت.

الأسعار في الأسواق الأخرى

في كندا، يبدأ سعر Pixel 11 من 1250 دولارا كنديا، وPixel 11 Pro من 1500 دولار، بينما يبدأ Pixel 11 Pro XL من 1800 دولار، في حين يبدأ Pixel 11 Pro Fold من 2500 دولار.

وفي أوروبا، تبدأ الأسعار من 1000 يورو لهاتف Pixel 11، و1200 يورو لـPixel 11 Pro، و1400 يورو لـ Pixel 11 Pro XL، بينما يبدأ الهاتف القابل للطي من 2000 يورو.

أما في بريطانيا، فيبدأ Pixel 11 من 880 جنيها إسترلينيا، وPixel 11 Pro من 1080 جنيها، وPixel 11 Pro XL من 1280 جنيها، بينما يبدأ Pixel 11 Pro Fold من 1800 جنيه إسترليني.

وفي الهند، يبدأ سعر Pixel 11 من 90 ألف روبية، بينما يبدأ Pixel 11 Pro من 120 ألف روبية، وPixel 11 Pro XL من 135 ألف روبية، في حين يبدأ Pixel 11 Pro Fold من 187 ألف روبية.

Pixel 11 Pro

Pixel Watch 5 وGoogle Tag

إلى جانب الهواتف، رفعت جوجل سعر Pixel Watch 5 بمقدار 50 دولارا، ليبدأ سعر الإصدار بقياس 41 ملم مع اتصال البلوتوث من 400 دولار.

كما كشفت الشركة عن إصدار خاص من الساعة يحمل علامة لاعب كرة السلة ستيفن كاري، بسعر يصل إلى 580 دولارا.

وأعلنت جوجل كذلك عن أول جهاز تتبع ذكي لها باسم Google Tag، بسعر 30 دولارا.

أسعار هواتف Pixel 11 هواتف جوجل هواتف Pixel 11 الجديدة

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