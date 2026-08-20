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مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
القسم الخارجي

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، فجر الخميس، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء هجوم روسي واسع استهدف العاصمة كييف، في أحدث موجة من الضربات الجوية التي تشهدها أوكرانيا.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم وقع باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وتسبب في أضرار بعدد من المباني السكنية والمنشآت المدنية، بينها منشأة طبية ومؤسسة تعليمية، إلى جانب اندلاع حرائق في مستودعات ومواقع أخرى بعدة مناطق من العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة بعد منتصف الليل، فيما هرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى المواقع المتضررة للتعامل مع الحرائق والبحث عن ضحايا أو أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وتشير التقارير الأوكرانية إلى أن الهجوم طال أكثر من 12 موقعًا في مناطق مختلفة من كييف، بينها دارنيتسكي وسفياتوشينسكي وسولوميانسكي، مع تسجيل أضرار في مبانٍ سكنية وغير سكنية ومرافق مدنية.

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير أوكرانية بارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة أشخاص، مع بقاء عدد المصابين عند 23، ما يعكس استمرار عمليات الحصر والتقييم الميداني عقب الهجوم.

ويأتي القصف في ظل تصعيد متواصل للهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. وكانت كييف قد تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات جوية واسعة خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

وتؤكد التطورات الأخيرة استمرار اعتماد روسيا على الهجمات الصاروخية والجوية بعيدة المدى في استهداف مواقع داخل أوكرانيا، بينما تواجه كييف تحديات متزايدة في حماية أجوائها والتعامل مع كثافة الهجمات.

الحرب الروسية الأوكرانية اوكرانيا بوتين زيلينسكي

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